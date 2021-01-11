لبنان | تحذير من أشخاص غير مرخصين يدخلون البيوت لإجراء pcr

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 12:08 صباحًا

أشارت نقيبة أصحاب المختبرات ميرنا جيرمانوس إلى أن “هناك رقابة صارمة من ​وزارة الصحة​ على المختبرات وهناك لجنة زارت كل المختبرات على الأراضي اللبنانية وتأكدنا من الجهوزية وأن تلك المراكز لديها الإمكانيات والخبرات الكافية لإجراء الفحوصات، وهي عددها أكثر من 100 مختبر على الأراضي اللبنانية”.

ولفتت في تصريح تلفزيوني أن “هناك فحوصات دخلت جديدة الى السوق لا تحتاج الى مختبر، لكن المختبرات التي تجري فحص كورونا يجب أن تكون مرخصة”، مشيرة الى أن “هناك أشخاص يدخلون الى البيوت ليجري فحص ​الكورونا​ وهم غير مرسلين من مختبر معين ونحن نحذر من أنه يجب أن يهتم المواطن ويتأكد من المختبر بنفسه وأن لا يتبع الأخبار الموجودة على وسائل التواصل الإجتماعي، لأن تلك الفرق لا يمكن ضبطها وقد لا تكون تابعة لمختبر مرخص”.

وفي رد على سؤال حول نسبة الخطأ في نتائج الفحوص، أكدت أن “نسبة الخطأ متدنية جدا لأنه صار هناك تمرس بهذا الموضوع وهناك ضمان جودة عالمية كي نكون قيمين على جودة انتاج النتائج”.