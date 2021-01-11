لبنان | البزري: لا جدوى من إقفال المطار لأن كورونا موجود داخل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

أكد عضو اللجنة الطبية لمكافحة ​كورونا​ ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أهمية الحفاظ على الدور الإعلامي لأن المواطنين الذين في منازلهم يجب أن يعرفوا ما يحصل، مستغرباً القرار الصادر عن اللجنة الفنية اليوم.

وأشار البزري إلى أن هناك 3 تدخلات في في مواجهة الفيروس حي منع التجمعات وإقفال ​المجمعات التجارية​ وإغلاق المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن هذا اللجنة هي التي سمحت بالسهر ليلة رأس السنة وغيرها من المناسبات.

من جهة ثانية، أكد البزري أن “لا جدوى من إقفال المطار لأن الفايروس موجود داخل لبنان والحالات الآتية من الخارج قليلة جداً، بينما الحالات التي تسجل داخل المنازل تمثل 65% من الحالات”، مؤكداً أن هذا الأمر لا يعني ضبط الأمور في المطار.

ورداً على سؤال حول موعد وصول اللقاح إلى لبنان، أوضح عضو اللجنة الطبية لمكافحة كورونا أن اللقاح من المفترض أن يصل في أول شهر شباط، لافتاً إلى القوانين اللبنانية بحاجة إلى إعادة تحديث، مشيراً إلى أنه “عندما يعطى ترخيص طوارئ لأي لقاح المسؤولية تكون على المستخدم وليس على المصنع”، موضحاً أن شركة “فايزر” أصرت على وجود مادة في ​المجلس النيابي​، كاشفاً أنه حتى الآن ليس هناك أي مشروع تجاري لأي لقاح وبالتالي جميع الشركات تفضل التعامل مع الدول.