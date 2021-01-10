لبنان | هارون: ليس لدينا إمكانية لاستقبال 1% مرضى عناية فائقة إن كان عدد الإصابات اليومي 8000

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ 19 دقيقة

أشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، الى أنه “أنا لا أنكر أن هناك واجب إنساني ووطني أنه على كل المستشفيات أن تستقبل مرضى ​كورونا​، وقبل أشهر كان هناك تردد لدى بعض المستشفيات، الا أنه في الأربع أسابيع الماضية، جميع المستشفيات دخلت في الحرب على كورونا، أي أن كل المستشفيات انخرطت في عملية الإستقبال بالحد الأدنى، ولكن بأرقام متفاوتة، و25 مستشفى جديدة افتتحت أجنحة جديدة لكورونا أو زادت عدد الأسرة مؤخرا، إضافة الى الـ60 مستشفى التي كانت مجهزة في السابق، والمستشفى التي ليس فيها غرف لكورونا تستقبل المرضى في قسم الطوارئ”.

وشدد في مداخلة تلفزيونية، أن “المستشفيات التي يوجد فيها أقسام كورونا كلها ممتلئة، وأتأمل أن تجهز المستشفيات التي لم تجهز حتى الآن أقسام كورونا أن تقوم بذلك”، مشيرا الى أنه “نحن كمستشفيات خاصة وحكومية، مهما فعلنا، لا يمكن للمواطنين أن يضعونا في سباق مع الوقت، وأن لا يلتزموا الإجراءات الوقائية، وإن استمر التزايد الذهاب الى الأسوأ بعدد ​الإصابات​ لا نحمل المسؤولية للمستشفيات، وعلى المواطن الإلتزام لتفادي الوصول الى الكارثة، ونحن لن ننجح دون التزام الناس”.

وأعلن عن أنه “ليس لدينا إمكانية لاستقبال 1% مرضى عناية فائقة إن كان عدد الإصابات اليومي 8000 على سبيل المثال، لأنها نسبة لا يمكن إستيعابها بأي شكل من الأشكال، وعلى المواطن تحمل المسؤولية”.