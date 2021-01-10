لبنان | نقيب المصورين الصحفيين: نناشد الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ 24 دقيقة

أكد نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر انه “مع احترامنا والتزامنا الكامل بكل الإجراءات التي تتخذها لجنة كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، نتمنى على السادة أعضاء اللجنة الإبقاء على حرية عمل الاعلاميين والمصورين بكل القطاعات، الذين يحترمون الاستثناء ولا يقومون سوى بممارسة عملهم من أجل إيصال الصورة والخبر بكل مهنية لكل الناس وضمن الالتزام التام بالوقاية والكمامة والتعقيم وعدم الاختلاط”.

وناشد وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا وحرية التنقل من اجل تغطية كل ما يلزم من اخبار ونشاطات لكامل المجتمع اللبناني من سياسيين ونقابيين وحياة المواطنين التي من خلالها نقوم بواجبنا تجاه مجتمعنا، فائلاً، “ان الاعلاميين لا يخرقون القانون ولا يخرجون من منازلهم سوى من أجل التغطية الميدانية والقيام بواجبهم المهني الذي يجب أن يستمر، نحن لا نخرق القانون بل نحافظ على تطبيقه”.