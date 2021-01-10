لبنان | قرار لوزير الصحة بشأن استقبال الحالات المرضية في المستشفيات الحكومية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ 36 دقيقة

اتخذ وزير الصحة حمد حسن قراراً عاجلاً بوقف استقبال الحالات المرضية العادية في كل المستشفيات الحكومية التي يوجد فيها اقسام لمعالجة مرضى كورونا، وبالتالي تحويل هذه المستشفيات الى مراكز خاصة لمعالجة الكورونا حصراً.

يذكر ان هذا القرار اتخذ هذه الليلة وسيتم تعميمه غداً على كافة المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا للبدء بتنفيذه في اقصى سرعة ممكنة، في ظل ارتفاع اعداد الاصابات اليومية وازيداد الحاجة لأسرة عناية واوكسيجين في الاقسام المخصصة لفيروس كورونا.