لبنان | عراجي: شركات اللقاح لا يقبلون أي تعهد بل قانون فقط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلن رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​، عن أنه “من 48 ساعة أبلغني ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ أن شركات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا​ اشترطت قانونا مصدره ​مجلس النواب​ للإستخدام الطارئ للقاح، وهو موافقة مؤقتة، وأن شركات اللقاح لا يقبلون أي تعهد، بل فقط قانون”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن “شركات اللقاحات، وخصوصا “فايزر” تريد قانونا يسمح لوزارة الصحة الإستخدام الطارئ لاستعمال اللقاحات، وهذا القانون يحمي الشركة المصنعة ويحمي القطاع الطبي من أي شكوى تقدم على اللقاح أو المستشفى الذي ستوزعه أو الطبيب الذي سيعطيه، وغدا سنجتمع بشكل طارئ وسنقدم القانون غدا بصيغة معجل مكرر لنقر القانون بأسرع وقت ممكن”.

وردا على سؤال، لفت عراجي الى أنه “اجتمعنا مع شركة فايزر وتعهدوا أنه بمجرد إقرار القانون سيحصل لبنان على لقاح، والتعهد ذهب من وزير الصحة و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لكن الشركة لم تقبل بل طلبت قانونا من مجلس النواب”.