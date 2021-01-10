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لبنان | وليد خوري: قرار الاقفال التام يعود للجنة الوزارية المختصة ومجلس الدفاع الأعلى

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

وليد خوري

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحيّة الدكتور ​وليد خوري، أن “الوضع الصحي في ​لبنان​ خطير جدا وهذا الامر استدعى اجتماعا طارئا للجنة ​​ وأصدرنا مجموعة توصيات في هذا الشأن”، موضحًا أن “2.6 بالمئة من المصابين بالفيروس يحتاجون الى الدخول لغرف العناية الفائقة وهذا رقم كبير، وليس لدينا إلا 50 سرير عناية شاغر على مستوى لبنان”.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح خوري أن “توصياتنا ارتكزت على ​الاقفال​ التام دون استثناءات مع ​حظر التجول​”، مؤكدًا أن “القرار يعود للجنة الوزارية المختصة و​مجلس الدفاع الأعلى​”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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