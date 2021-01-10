لبنان | وليد خوري: قرار الاقفال التام يعود للجنة الوزارية المختصة ومجلس الدفاع الأعلى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحيّة الدكتور ​وليد خوري، أن “الوضع الصحي في ​لبنان​ خطير جدا وهذا الامر استدعى اجتماعا طارئا للجنة ​كورونا​ وأصدرنا مجموعة توصيات في هذا الشأن”، موضحًا أن “2.6 بالمئة من المصابين بالفيروس يحتاجون الى الدخول لغرف العناية الفائقة وهذا رقم كبير، وليس لدينا إلا 50 سرير عناية شاغر على مستوى لبنان”.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح خوري أن “توصياتنا ارتكزت على ​الاقفال​ التام دون استثناءات مع ​حظر التجول​”، مؤكدًا أن “القرار يعود للجنة الوزارية المختصة و​مجلس الدفاع الأعلى​”.