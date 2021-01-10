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لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة.. وهذه هي المناطق التي سجلت الأعداد الأكبر

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدة مناطق لبنانية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس في عدة مناطق لبنانية

سجّل لبنان اليوم الأحد 3743 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، وِفَق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: حارة حريك (قضاء بعبدا) 103 إصابة.

المرتبة الثانية:الحدث (قضاء بعبدا) 60 إصابة.

المرتبة الثالثة: الأشرفية (قضاء بيروت) 58 إصابة

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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