لبنان | هذا ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 463.
مستشفى رفيق الحريري
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.
وجاء في التقرير التالي:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 463.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.
– عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 27.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.
– حالات وفاة: 0.