لبنان | 72 ساعة للتموّن … توصيات “صارمة” للجنة متابعة تدابير كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، المجلس الاعلى للدفاع، الى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.

من جهتها، أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتم إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن.

كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وهذه التوصيات سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.

وتداولت معلومات أن هناك اتجاها نحو الاقفال العام في البلاد ابتداء من يوم الاربعاء وحتى مطلع شهر شباط، وان المجلس الاعلى للدفاع يتجه الى اعلان حال الطوارئ الصحية والاقفال التام، من دون استثناءات مع حظر تجول 24/24.