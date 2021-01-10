لبنان | اجتماع طارئ غداً للبحث في قانون لقاح “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 07:11 مساءً - منذ 56 دقيقة

صدر عن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي البيان الآتي:

“بعد أنّ تبلّغت لجنة الصحة بالأمس من قبل وزارة الصحة العامة بان شركة “فايزر” والشركات المصنعة للقاح كورونا بضرورة أن يكون هناك قانون صادر عن مجلس النواب اللبناني ينص على الاستعمال الطارئ للقاحات في الحالات الاستثنائية كجائة كورونا أسوة بباقي الدول التي حصلت على اللقاح، وفي هذا الاطار تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعاً طارئاً غداً للعمل على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بالتنسيق مع وزارة الصحه ليصار الى تسليم الدولة اللبنانية اللقاحات بنفس الموعد المحدد”.