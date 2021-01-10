لبنان | إليكم حقيقة تعرّض حافلة ركاب تقل عناصر من الجيش للسلب من قبل عصابة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت قيادة الجيش بيانًا توضيحيًا حول معلومات تناقلها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده قيام عصابة مسلحة باعتراض حافلة ركاب تُقلُّ عناصر من الجيش اللبناني، وسلبهم أموالهم بقوة السلاح.

إن قيادة الجيش إذ تنفي هذه المزاعم جملةً وتفصيلاً، توضح أنه وعلى أثر توافر معلومات عن وجود مسلحين في وادي فيسان بهدف التعرض للمواطنين وسلبهم، توجهت دورية إلى المكان حيث أوقفت ثلاثة منهم فيما فر الباقون إلى جهة مجهولة.

سُلّم الموقوفون إلى المراجع المختصة وتتم متابعة الموضوع لتوقيف باقي المسلحين.