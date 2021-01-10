لبنان | إحذروا ماكنات الأوكسجين المزيّفة…إليكم لائحة بأسماء مستوردي الجهاز التنفسي والأوكسجين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 07:11 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية لائحة بأسماء مستوردي الجهاز التنفسي والأوكسجين في لبنان.

وتمنت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي على المواطنين عدم الهجوم على شراء ماكنات الأوكسجين التي تستخدم في المنازل خصوصاً وأن هناك من يضعها في منزله من باب الاحتياط.

وأعلنت أنّ في الأيام المقبلة ستصل بضاعة جديدة إلى لبنان، مناشدة المعنيين الاسراع بإدخالها إلى البلد.

وحذرت من وجود ماكنات في السوق تُصدر الهواء وليس الأوكسجين، داعية المواطنين إلى التأكّد من مصدر الماكنات وأسماء الوكلاء قبل شرائها.