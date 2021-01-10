لبنان | أبو شرف: على الدولة اتخاذ قرار الإقفال العام فالوضع خطير جدًا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنّنا في وضع خطير جدًا وقد وقعنا في المحظور، قائلاً: “إذا لم يلتزم المواطنون بالاجراءات وإذا لم تتخذ الدولة قرار الاقفال العام فوضعنا سيصبح شبه مَيؤوس منه”.

وقال في حديث للـمؤسسة اللبنانية للإرسال إنّ 70 بالمئة من المستشفيات الخاصة أصبحت جاهزة، طالبًا من تلك التي لم تجهز نفسها بعد أن تعمل على الموضوع.

وأشار أبو شرف إلى أنّه على الرغم من عمل المستشفيات الحكومية، فنسبة الاشغال في بعضها ضئيل جدا رغم الأموال التي دُفعت لها.