لبنان | خروق اسرائيلية في أجواء الجنوب وبيروت وعاليه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أفاد مندوبو “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الطيران الحربي المعادي نفذ سلسلة خروقات في مناطق مختلفة، ففي مرجعيون حلق طيران العدو قبل ظهر اليوم في سماء منطقة مرجعيون وعلى علو منخفض، وفوق مدينة صيدا وجوارها منفذا غارات وهمية على علو منخفض أيضا، كما اخترق طيران العدو وعلى علو متوسط أجواء خلدة وبيروت ومحيطهما، وسمع منذ الصباح الباكر أصوات تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي فوق هذه المناطق.

وشهدت أجواء الجنوب ومنطقة الزهراني خرقا من الطيران المعادي وعلى علو منخفض، وأيضا سماء النبطية وإقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني، حيث شن العدو غارات وهمية وعلى علو متوسط.

وفي هذا الاطار، سجل تحليق وعبور لطائرات العدو الإسرائيلي الحربية في سماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل وعلى علو متوسط. كما شهدت أجواء عاليه والمتن الأعلى تحليقا كثيفا لطيران العدو وعلى علو منخفض.