لبنان | مصلحة الليطاني: الأعمال مستمرة لتأمين مياه مشروع ري صيدا جزين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “دائرة ري لبعا في مصلحة التجهيز الريفي، وفي ظل ظروف التعبئة العامة والخطر المحدق بسبب تفشي كورونا، تتابع الفرق الفنية أعمالها الضرورية اليوم، لتأمين المياه للمشتركين في مشروع ري صيدا – جزين، عبر تنظيم حركة المياه في قناة منسوب ال 600 في أسفل بركة أنان وتنظيف الشبك بشكل يومي ومتكرر على مدار السنة من الترسبات والطحالب، تفاديا لانقطاع المياه عن شبكات المشروع، وبالتالي عن المشتركين في مياه الري”.

وأشارت إلى أن “دائرة ري لبعا تابعت اليوم أيضا أعمالها لتأمين المياه للمشتركين في مشروع ري صيدا – جزين، وتشغيل محطة الضخ التي تغذي بلدة أنان وجزءا من بلدة قتالة وبسري، لتلبية المشتركين في مياه الري”.