لبنان | متعاقدو الاساسي أعلنوا رفض تعليق الاضراب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

رفض المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تعليق الاضراب المفتوح، وأصدروا بيانا اعتبروا فيه أن “الاتفاق مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب على تعليق الاضراب مرفوض ولا يعنيهم ولا يمثل صوتهم، وهم بالتالي مستمرون في إضرابهم المفتوح حتى نيل حقوقهم وانصافهم باحتساب كامل ساعاتهم المكتسبة من خلال العقد، رافضين الالتفاف على هذا المطلب عبر تراجع وزير التربية عن قراره في شكل رسمي وواضح وليس بوعود اكتوينا بنارها خلال زمن تعاقدنا”.

وختم بالتأكيد أن “جسم المتعاقدين في كل لبنان واحد كما حقهم واحد، وهم يرفضون شرذمة صفوفهم عبر اختزال البعض لتمثيلهم وارتجال مواقف باسمهم”.

ودعوا جميع المتعاقدين الى “متابعة المواقف والأنشطة عبر صفحات التواصل والتواصل مع المعنيين”.