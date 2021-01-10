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لبنان | هارون: التعاون بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة يفيد اكثر من التهديدات

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محرر أ 0 تبليغ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين
هارون

هارون

اشار نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ الى ان المستشفيات منذ مدة تتحضر لمواجهة ​​ وهي خصصت اجنحة لكورونا، والتعاون بين المستشفيات الخاصة و​وزارة الصحة​ يفيد اكثر من التهديدات.

ودعا هارون في حديث تلفزيوني، الى عدم وضع اللوم على المستشفيات في ظل الاهمال الذي حصل في فترة الاعياد، ووالمستشفيات تعمل باللحم الحي اليوم. واعتبر ان من يريد كبش محرقة عليه ان يبحث في مكان اخر عن ذلك، ونحن كيف نريد ان نجهز اسرة للعناية الفائقة وكل سرير يكلف 35 الف ​دولار​.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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