لبنان | هارون: التعاون بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة يفيد اكثر من التهديدات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

اشار نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ الى ان المستشفيات منذ مدة تتحضر لمواجهة ​كورونا​ وهي خصصت اجنحة لكورونا، والتعاون بين المستشفيات الخاصة و​وزارة الصحة​ يفيد اكثر من التهديدات.

ودعا هارون في حديث تلفزيوني، الى عدم وضع اللوم على المستشفيات في ظل الاهمال الذي حصل في فترة الاعياد، ووالمستشفيات تعمل باللحم الحي اليوم. واعتبر ان من يريد كبش محرقة عليه ان يبحث في مكان اخر عن ذلك، ونحن كيف نريد ان نجهز اسرة للعناية الفائقة وكل سرير يكلف 35 الف ​دولار​.