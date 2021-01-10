لبنان | تسيير رحلات جوية من حلب إلى بيروت وبالعكس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الخطوط الجوية السورية تشغيل رحلة أسبوعية من حلب إلى بيروت وبالعكس اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت وزارة النقل في إعلان لها، تلقت وكالة سانا السورية نسخة منه، أنه تم تشغيل رحلة جوية أسبوعية لمقطع حلب بيروت-حلب اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في 15 -1-2021 حيث تقلع من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق فجراً لتصل حلب في الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة الثانية وخمس دقائق فجرا لتصل بيروت في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة.