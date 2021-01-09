لبنان | عراجي دعا إلى إقفال كلي وتام لمدة أسبوع وإلا سنذهب إلى كارثة صحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت رئيس لجنة الصحية النيابية النائب ​عاصم عراجي​ إلى أنه “يوميا أصبحنا نسجل أكثر من 5 آلاف إصابة يومبية ب​فيروس كورونا​ وبالتالي من هنا وحتى آخر الشهر سنكون بحاجة إلى 1500 سرير”، داعيا إلى “​اقفال​ كلي وتمام لمدة أسبوع لنخفف سرعة انتشار فيروس كورونا والا سنذهب إلى كارثة صحية”.

كما طالب عراجي في حديث تلفزيوني ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ إلى “إعلان حالة طوارئ صحية وإلزام ​المستشفيات​ التي لم تفتح أقسام لمرضى كوورنا بفتح هذه الأقسام”، مشيرا إلى أن “الوقت يداهمنا وعلى ​الدولة​ تجهيز مستشفيات حكومية وخاصة فقط لمرضى كورونا”.