لبنان | المجذوب: ستصدر آلية توضح تكثيف وتعويض الساعات التي خسرها المتعاقدون

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب وقوفه الدائم إلى جانب قضية المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، مشيرا إلى أن التدبير الذي تم اتخاذه في القرار الأخير لمدة ثلاثة أسابيع كان استثنائيا بسبب الاوضاع الصحية والمالية والإقتصادية، وتخفيفا للضغط على الأهل والتلاميذ والأساتذة.

وأوضح بعد لقائه وفد من الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم ومدرسي المواد الإجرائية وغيرها أنه سيصار إلى إصدار آلية توضح تكثيف وتعويض الساعات التي خسرها المتعاقدون قبل نهاية الأسابيع الثلاثة، متمنيا أن يبقى باب الاتصال مفتوحا مع المتعاقدين خصوصا في الحالات الطارئة.

واعتبر المجذوب أنه عليه العمل على ضمان حق المتعاقدين في كامل عقودهم وساعاتهم في الظروف كافة.

من جهتهم، طالب الأساتذة المتعاقدون بإنهاء جداول المستحقات كافة وإرسالها إلى المدارس والثانويات.