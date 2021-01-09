لبنان | كتاني: نحن نعاني من “​كوفيد_19​” منذ سنة..”أين تجهيزات المستشفيات!”

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 8:50 مساءً

أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورح كتاني إلى أن “​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ اتصل بي وطلب، بناء على قرار، أن ننقل المرضى على المستشفيات، ولكن لم يصدر قرار خطي، بالتالي المستشفيات لا تستقبل المرضى، ونحن بذلك نسبب عداوة بين الوزارة والمستشفيات”.

وشدد كتاني، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “مستشفيات ​بيروت​ اليوم ترفض استقبال المريض، وينفون اتصالنا بهم وإذا قلنا لهم إن هناك قرار من وزير الصحة، ينفون تبلغهم بذلك”.

ولفت إلى أن “المريض الذي لديه ملف في مستشفى ما ولديه مرض مزمن، أنا لماذا لا أخذه للمستشفى المعنية، ​الصليب الأحمر​ يعاني”.

كما طالب ​وزارة الصحة​ بـ “دعوة ​نقابة المستشفيات​ ونقيب الأطباء أن يصدروا قرارا بأن يتم استقبال أي مريض الذي لديه مشاكل فليذهب للمستشفى التي لديه ملف فيها.

اليوم نحن نعاني من “​كوفيد_19​” منذ سنة، “ولو!” أين تجهيزات المستشفيات!”.