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لبنان | مسيرة شعبية في طرابلس تنديداً بالأوضاع المعيشية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
مسيرة شعبية في طرابلس

مسيرة شعبية في طرابلس

إنطلق متظاهرون في مسيرة شقت طريقها في البولفار بين ساحة النور في المدينة وصولا إلى بوابة الميناء، وإنعطفوا من هناك إلى مكان سكن الوزير في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، منددين بالاوضاع المعيشية والإقتصادية المتردية، وسط تدابير من القوى الأمنية وعناصر الجيش التي واكبت المسيرة.

وأثار المتظاهرون المسائل المتعلقة بالأوضاع الصحية وتساءلوا عن “القطبة المخفية” التي تتعلق بتأخير إنجاز المستشفى الميداني في طرابلس الذي كان من المتوقع ان ينتهي تجهيزه منذ اشهر، لا سيما ان معداته الطبية والميدانية موجودة في لبنان منذ فترة كما افادت المصادر في حينه.

وتساءل المتظاهرون عن “الأسباب التي حالت دون البت بهذه القضية بالرغم من إرتفاع الإصابات بفيروس وعدم قدرة المستشفيات في المدينة على إستقبال الحالات الطارئة”. وتخوفوا من وجود نية لنقل المستشفى الميداني إلى جوار المستشفى الحكومي في القبة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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