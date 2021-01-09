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لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا.. فما هي المنطقة التي سجلت العدد الأكبر؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية

تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية

سجّل لبنان اليوم السبت 5414 إصابة جديدة بفيروس و20 حالة وفاة، وِفَق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: الأشرفية (قضاء بيروت)، 126إصابة.

المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا)، 114 إصابة.

المرتبة الثالثة: الحدث (قضاء بعبدا)، 95 إصابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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