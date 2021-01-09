لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا.. فما هي المنطقة التي سجلت العدد الأكبر؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

سجّل لبنان اليوم السبت 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، وِفَق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: الأشرفية (قضاء بيروت)، 126إصابة.

المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا)، 114 إصابة.

المرتبة الثالثة: الحدث (قضاء بعبدا)، 95 إصابة.