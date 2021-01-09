لبنان | تجار النبطية: لالتزام التدابير الوقائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 03:58 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت جمعية تجار محافظة النبطية، التجار وأصحاب المؤسسات الى “التزام تدابير اللجنة الوزارية الخاصة بالاقفال بعد تفشي جائحة كورونا بشكل مخيف فضلا عن التناقص المخيف في عدد أسرة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات”.

وأمل من الجميع “أخذ الامور بجدية وعدم التهاون وبخاصة بعد ورود عدة اتصالات تفيد بأن بعض التجار لا يلتزمون قرار الاقفال أو شروط الاجراءات الوقائية”.

وسجلت وزارة الصحة العامة أمس الجمعة 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”.

وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

وفيما الإقفال العام دخل يومه الثالث واستثناءاته فرضت جدلاً ونقاشاً حول جديتها، واصل فيروس “كورونا” زحفه حاصداً مزيداً من الضحايا، مسجلاً أمس حصيلة قياسية جديدة بالإصابات لامست عتبة الحمسة آلاف إصابة.