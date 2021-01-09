لبنان | الـ”MEA”: إجراءات للركاب المتوجهين إلى أو عبر الدنمارك

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ 48 دقيقة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط “صدور تعميم عن السلطات الدنماركية تطلب فيه من جميع المسافرين إلى الدنمارك (كوبنهاغن)، تقديم اختبار PCR سلبي، اختبار antigen أيضًا مسموح به عند تسجيل الوصول Check-in Counters ويجب أن تكون الصلاحية في غضون 24 ساعة قبل مغادرتهم إلى الدنمارك”.

وأضافت: “ستحمل السلطات الدنماركية شركة الطيران المسؤولية وذلك لضمان عدم صعود أي مسافر على متن الطائرة من دون إبراز نتيجة سلبية، كما أن عدم القيام بذلك سيخضع الراكب لغرامة فورية قدرها 1600 يورو”.

وأشارت إلى أنه “تم استثناء الأولاد ما دون 12 سنة من إجراء فحص PCR، وإن تأشيرة شنغن Type C لم تعد مقبولة، كما يسمح لركاب الترانزيت العبور عبر كوبنهاغن”.

وختمت: “لن يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط المتوجهة الى كوبنهاغن”.