اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | زغرتا تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 32 دقيقة
زغرتا

زغرتا

أعلنت خلية متابعة أزمة في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

علما 5
أرده 10
كفرحاتا 3
مجدليا 11
مزياره 9
رشعين 3
زغرتا 79
مرياطه 4
عشاش 3
كفردلاقوس 8
كفرفو 3
بسبعل 1
عرجس 1
ايطو 2
كفرصغاب 1
عربة قزحيا 1
كفرزينا 6
الخالدية 1
كفرياشيت 1
سبعل 2
كرمسده 3
بنشعي 1

وذكرت الخلية المواطنين، ب “ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”، وشددت على البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا