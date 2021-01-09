لبنان | زغرتا تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

علما 5

أرده 10

كفرحاتا 3

مجدليا 11

مزياره 9

رشعين 3

زغرتا 79

مرياطه 4

عشاش 3

كفردلاقوس 8

كفرفو 3

بسبعل 1

عرجس 1

ايطو 2

كفرصغاب 1

عربة قزحيا 1

كفرزينا 6

الخالدية 1

كفرياشيت 1

سبعل 2

كرمسده 3

بنشعي 1

وذكرت الخلية المواطنين، ب “ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”، وشددت على البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية.