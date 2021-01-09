لبنان | المتعاقدون أكدوا استمرار الاضراب العام: لاحتساب كامل العقود

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

أكد حراك المتعاقدين في بيان، “استمرار الاضراب العام لجميع الاساتذة المتعاقدين في الثانويات والمدارس الرسمية”.

وتوجه منسق الحراك الى رؤساء وأعضاء الروابط التعليمية ب”ضرورة الوقوف مع هذه القضية الوطنية للمتعاقدين”.

وأضاف: “جاء دوركم إخواننا في المدرسة أن تكونوا الى جانبنا في الخندق النضالي”، وأعلن أن “الاضراب مستمر الى ما لا نهاية حتى آخر العام الدراسي، وبالتالي لا امتحانات رسمية في ظل عدم تكملة 5% من المناهح حتى عودة وزير التربية عن القرار الظالم في حق المتعاقدين واحتساب كامل العقود”.