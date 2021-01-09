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لبنان | وزارة الصحة تعلم المواطنين ببدء العمل بخط ساخن جديد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 16 دقيقة

وزارة الصحة اللبنانية

تعلم وزارة الصحة العامة المواطنين ببدء العمل بخط ساخن جديد 1787 لتلقي الاتصالات والاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة.

يتوقف استقبال الإتصالات على الرقمين اللذين اعتمدا في الفترة السابقة 01594459 و1214 الذي سيتوقف لفترة من الوقت لزوم أعمال صيانة.

كما، تذكر الوزارة المواطنين برقم خلية الأزمة 01832700 المتاح على مدى 24 ساعة لتأمين نقل المرضى المصابين بكورونا إلى حيث توجد أسرّة عناية فائقة متاحة لاستقبالهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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