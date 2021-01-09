لبنان | شدياق لنصرالله: كفى استخفافاً بعقولنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

علّقت الوزيرة السابقة مي شدياق في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وكتبت: عندما المشتبه به يستهبل الشعب، ويستفيق بعد 5 اشهر على انفجار المرفأ! ينتهي من طبخته، ويطالب بكشف نتائج التحقيق ويهاجم القاضي ويرفض 6و6 مكرر!”.

وتابعت، “من يتحدى العدو ويهدد ما بعد بعد حيفا، يسأل اذا كان في الأجواء يومها طيران اسرائيلي! او من جاء بالنيترات!”. وسألت شدياق: تذاكي؟استدراك؟. وختمت تغريدتها، بهاشتاغ: كفى_استخفافا_بعقولنا.

يذكر أن نصرالله أشار إلى أنه لا يجوز تحويل قضية تفجير مرفأ بيروت إلى قضية مناطقية أو طائفية أو سياسية، مؤكدا أن حزب الله سيتابع قضية انفجار المرفأ تحقيقاً وقضاء ومحاسبة حتى النهاية، مضيفا “مصرّون على أن يصل ملف انفجار المرفأ إلى نهايته العادلة”.

ولفت إلى أن ملف المرفأ استخدم منذ اللحظة الأولى ضد حزب الله من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر، وقال إن “هذا يدفعنا لمتابعة هذا الملف أكثر وأن تُعرف الحقيقة ويُحاسب المسؤولون”.

وأشار إلى أن التحقيق الرسمي في ملف تفجير المرفأ انتهى، مضيفا أن السؤال اليوم هو أنه “ألا يحق للشعب اللبناني أن يطلع على هذا التحقيق؟”، مؤكدا أن من حق الشعب اللبناني أن يطلع على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وأنه يجب كشف نتيجة التحقيق ومعرفة إن كان عملا تخريبيا أو ناتجا عن إهمال.

وطالب نصرالله بضرورة أن تخرج السلطات القضائية لتصارح اللبنانيين بحقيقة سبب انفجار مرفأ بيروت، مطالبا قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أن تقوم بمسؤوليتها وتصارح الشعب اللبناني بنتيجة هذا التحقيق، متسائلا “ألم تظهر الشخصية التي كانت شحنة النيترات التي انفجرت في المرفأ تعود لصالحها؟”.

كما أكد على حق أهالي الشهداء والجرحى بمعرفة كيف استشهد وجرح أولادهم والحقيقة كاملة إن كانت بتدبير معين أو نتيجة اهمال، وأن الشعب اللبناني يجب أن يعرف كيف وصلت نترات الأمونيوم إلى لبنان بدون معرفة الأساطيل البحرية الاميركية واليونيفيل.