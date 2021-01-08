لبنان | رقم قياسي بعدد الإصابات في صور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة القضاء د. وسام غزال، تسجيل 198 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا.

والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين (بينهم 11 حالة من التابعية الفلسطينية و4 حالات من التابعية الإثيوبية وحالتان اثنتان من التابعية السورية.

وتوزعت الإصابات على الشكل الآتي:

* البرج الشمالي: 30

* صور: 26

* الحوش: 13

* العباسية: 11

* بدياس: 8

* صريفا: 7

* القليلة: 7

* البص: 5

* قانا: 5

* طيردبا: 4

* باتولية: 4

* البازورية: 4

* الرشيدية: 3

* طورا: 3

* المساكن: 3

* الشبريحا: 3

* برج رحال: 3

* السماعية: 3

* المنصوري: 3

* معروب: 3

* الشعيتية: 3

* الناقورة: 3

* المالكية: 2

* حناوية: 2

* جناتا: 2

* الشهابية: 2

* عيتيت: 2

* جبال البطم: 2

* باريش: 2

* جويا: 2

* المجادل: 1

* الحلوسية: 1

* سلعا: 1

* البرغلية: 1

* ديرقانون النهر: 1

* القاسمية: 1

* شحور: 1

* علما الشعب: 1

* عين بعال: 1

* ديركيفا: 1

* ديرعامص: 1

* النفاخية: 1

* صديقين: 1

* ديرقانون رأس العين: 1

* مجدل زون: 1

* يارين: 1

* مزرعة مشرف: 1

* الجبين: 1

* دبعال: 1

* زبقين: 1

* البستان: 1

* بافلية: 1

* قيد التحقق: 4

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء، إرتفع إلى 6416 مصابا توزعوا وفق الآتي:

* 6169 حالة محلية بينها 858 حالة من التابعية الفلسطينية، و91 من التابعية السورية، و247 حالة وافدة، و4377 حالة شفاء، 61 حالة وفاة، و2178 الحالات النشطة.