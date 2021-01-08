لبنان | سلامة: الأزمة في لبنان تتجه نحو الأسوأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ 39 دقيقة

في تصريحاتٍ هي الاولى من نوعها، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ سعر الصرف سيُحرَّر ليحددّه السوق.

وكشف سلامة، في حديث لـ “فرانس ٢٤”، أنّ اللبنانيين حوّلوا مليار دولار الى خارج لبنان من النظام المصرفي.

واكد أنّ الأزمة في لبنان تتجه نحو الاسوأ اذا لم يتم تشكيل حكومة على وجه السرعة تتبنى وتطبق اصلاحات عاجلة.

ولفت الى أنّه اقترح، عند بدء الازمة، تطبيق “كابيتال كونترول” تمّ رفضه من القوى السياسية.

وشدّد سلامة على أنّ مصرف لبنان قدّم كل المعلومات الضرورية للتدقيق المالي بحسابات المركزي المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيراً الى أنّه ضحيّة حملات ممنهحة لتحميله مسؤولية الانهيار.

وأكد سلامة أنّه لا ينوي الاستقالة، وانما اذا لم تطبّق خطّته لإصلاح النظام المصرفي، فلكلّ حادثٍ حديث.