لبنان | متعاقدو الأساسي الرسمي: مستمرون في الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تجمع المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ببيان، أنه “نفذ اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للتعبير عن ظلم المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي من جراء اتخاذ الوزارة قرارا بخفض عدد ساعاتهم التعاقدية خلال فترة الإقفال والتعليم عن بعد حتى 1 شباط 2021”.

ولفت إلى أنه “بعد الوقفة الاحتجاجية، اجتمع وفدا منه مع مستشار الوزير وأبلغه مطالبه باحتساب الساعات وفقا للبرنامج الأسبوعي لكل متعاقد أو احتساب الساعة 30 دقيقة لكي نتفادى الضغط على الطلاب والأهالي خلال فترة التعليم عن بعد”.

وأشار إلى أنه “عصرا جاء الرد على مطالب المتعاقدين الذين يمثلون 60 في المئة من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي من خلال اجتماع الوزير مع الروابط، واستثناء دعوة أصحاب الحق والاستماع إلى رأيهم، وكانت النتيجة رفض مطالب المتعاقدين في احتساب ساعاتهم كاملة، بحسب برامجهم الأسبوعية، وفقا لما حصل في السنة الماضية حيث علم كل متعاقد ساعاته وفقا لبرنامجه الأسبوعي”.

وأكد التجمع “الاستمرار في الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبه المحقة، وإبقاء سلسلة تحركاته مفتوحة، ودعوة المتعاقدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول والاعتصام مجددا أمام وزارة التربية”.