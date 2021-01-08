لبنان | دوريات بالنبطية وعاليه للتأكد من الإقفال والتزام المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن عناصرها قامت جولة على ​المحلات التجارية​ في بلدات ​النبطية​ للتأكد من تطبيق قرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واقفال المحلات المخالفة.

كما وسيرت دوريات للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات التعبئة والاقفال في ​المنية​ ​الضنية​ و​الشوف​.

وأفادت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أن عناصرها قامت جولة على ​المحلات التجارية​ في بلدات ​النبطية​ للتأكد من تطبيق قرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واقفال المحلات المخالفة، كما أنها سيرت دوريات للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات التعبئة و​الاقفال​ في ​سوق الغرب​ – ​عاليه​.

وكانت قد ذكرت المديرية أن عناصرها سيرت دوريات للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات التعبئة والاقفال في ​المنية​ ​الضنية​ و​الشوف​.