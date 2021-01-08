لبنان | دوريات بالنبطية وعاليه للتأكد من الإقفال والتزام المواطنين

- 1/2
- 2/2
أمن الدولة
أكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن عناصرها قامت جولة على المحلات التجارية في بلدات النبطية للتأكد من تطبيق قرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واقفال المحلات المخالفة.
كما وسيرت دوريات للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات التعبئة والاقفال في المنية الضنية والشوف.
وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أن عناصرها قامت جولة على المحلات التجارية في بلدات النبطية للتأكد من تطبيق قرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واقفال المحلات المخالفة، كما أنها سيرت دوريات للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات التعبئة والاقفال في سوق الغرب – عاليه.
وكانت قد ذكرت المديرية أن عناصرها سيرت دوريات للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات التعبئة والاقفال في المنية الضنية والشوف.