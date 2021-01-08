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لبنان | مدير العناية الطبية بوزارة الصحة: المشهد مرعب بالطوارئ وهناك من يموتون بمنازلهم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ ساعتين

وزارة الصحة اللبنانية

أشار مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة​ العامة الدكتور ​جوزيف الحلو​، الى أن الضغط على ​المستشفيات​ بدرجات عالية جدا لمرضى ​​ وغير أمراض كورونا، وهناك ضغط وزحمة كبيرة والأماكن الشاغرة قليلة جدا جدا، ونحن نحاول مع ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ أن نجد محلا شاغرا لمريض عادي أو مريض كورونا في المستشفيات”.

وأعلن عن أنه “يردنا مئات الإتصالات من الناس الذين يريدون الحصول على أماكن شاغرة في المستشفيات، أو حتى مكانا في الطوارئ حتى لو أبلغناهم أن المريض سيبقى 5 ساعات أو 10 ساعات أو حتى 24 ساعة كي يفرغ سرير، واليوم وجدت 41 شخص موجودون في الطوارئ بانتظار دخولهم الى المستشفى، المشهد مرعب في الطوارئ”.

وطالب مدير العناية الطبية في وزارة الصحة “بإيقاف جميع المناسبات الإجتماعية، وهو أمر معيب، لم نعد نحتمل، ​الطواقم الطبية​ تستنزف، لا مزاح أبدا، هناك من يخاف الموت في منزله، وهناك من يموت من منزله، وهناك من انقطعت الأوكسيجين من قنينته التي يمتلكها في المنزل”.

وأضاف: “نحن شعب راق يجب الإلتزام وعدم الخروج من المنزل الا بحال الضرورة القصوى ونتمنى من الوزارات تنفيذ القرارات بكل صرامة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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