لبنان | اليوم الثاني من الاقفال: الزحمة تفضح هشاشة الالتزام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

في اليوم الثاني من الاقفال العام في مواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا، وفي مؤشر مخيف إلى أن الادراك الشعبي لحجم خطر كورونا يبدو مفقودا، سجلت زحمة سير خانقة على المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي من جونية الى زوق مصبح بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي قرب جسر يسوع الملك، للتشدد بالإجرءات وتسطير محاضر في حق مخالفي قرار التجوال ضمن نظام المزدوج والمفرد. كذلك، سجلت زحمة سير خانقة في محلة خلدة على طريق الجنوب.

صور: إلى ذلك، شددت القوى الأمنية بالتعاون مع عناصر الشرطة البلدية في قرى قضاء صور، مراقبة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإقفال العام ، فسيرت الدوريات على المؤسسات والمحال التجارية المخالفة، وأقامت حواجز على الطرقات العامة والفرعية وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين، لاسيما السيارات التي لا يحق لها التجول ضمن المفرد والمزدوج.

من جهته، أفاد مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا أن “نسبة الالتزام في منطقة صور تجاوزت ال75 في المئة”، منوها” بدور القوى الامنية وعناصر الشرطة البلدية “الذين يبذلون جهدا استثنائيا تنفيذا لمقررات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.

وأكد مهنا “أن غرفة العمليات تتابع كل التطورات المتعلقة بتدابير الاقفال واصدار نشرات توعوية على البلديات بشكل دوري، خصوصا بعد ارتفاع نسبة المصابين الى 90 في المئة من الذين خضعوا لفحوصات كورونا والتي وصلت يوم امس الى 333 مصابا وهذا مؤشر يستدعي من الجميع التشدد في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين”.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 7-1-2021 ولغاية صباح اليوم 8-1-2021 منعاً لانتشار فيروس كورونا، بلغ 1767 محضرا.

صيدا: توازيا كثفت قوى الأمن الداخلي من تدابيرها الأمنية في مدينة صيدا وجوارها لليوم الثاني على التوالي تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بهدف رصد مدى الالتزام بمقررات التعبئة العامة سواء بما يتعلق بوسائل الانتقال وفق نظام “المفرد مجوز ” او فيما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية ومنع الاكتظاظ ، او لجهة اقفال المؤسسات غير المستثناة ، والمحافظة على شروط الوقاية والسلامة العامة ودوام العمل المحدد في المستثنى منها ، او لجهة الالتزام بمواعيد حظر التجول مساء واستئنافه صباحا.

وشملت تدابير قوى الأمن الداخلي اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دوريات راجلة وسيارةعلى مداخل المدينة وفي عدد من طرقاتها الرئيسية حيث يتم تسطير محاضر ضبط مخالفي مقررات التعبئة . وكانت الاجراءات التي نفذت في صيدا ومحيطها اسفرت في اليوم الأول لسريان مقررات التعبئة العامة عن تسطير نحو 129 محضر ضبط بحق أشخاص لم يلتزموا إما بالإقفال او بشروط الاستثناء منه ، او بالكمامات او بـ”المفرد مجوز ” او بحظر التجول .​