لبنان | (OMT) توضح فترات دوام مراكز تحويل الأموال خلال الإغلاق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

عطفاً على قرار الإقفال الكامل وبناءً على المرفق الملحق بالموافقة الاستثنائية يهمّ شركة OMT التأكيد على ما يلي:

١- تواصل شركة OMT تقديم خدمة ويسترن يونيون لتحويل الأموال واستلام التحاويل الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً.

٢- كما تواصل تقديم خدمة تحويل الأموال داخل لبنان وكافة الخدمات الأخرى.

٣- يستقبل مركزا OMT في الطيونة وصيدا الزبائن يومياً من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٣:٣٠ من بعد الظهر، باستثناء أيام الآحاد.

٤- تعمل غالبية شبكة وكلاء OMT من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٥ من بعد الظهر.

٥- يستقبل مركز خدمة الزبائن اتصالاتكم من الساعة ٨:٣٠ صباحاً حتى الساعة ٤ من بعد الظهر، يومياً باستثناء الآحاد، وذلك لتوجيهكم إلى أقرب مركز وكيل OMT والردّ على أي استفسار.

تدعو شركة OMT وكلاءها وزبائنها الكرام إلى توخّي الحذر والتزام كافة التدابير الوقائية بما يضمن سلامتهم وسلامة من حولهم.