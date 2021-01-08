لبنان | بري يرد على عون: دور المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال إن “تبيانًا إلى ما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة”.

وفي وقت سابق، قال عون: “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف”.

وشدد على أن “معالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد”.