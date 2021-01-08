لبنان | تأجيل جلسة الاستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 02:09 مساءً - منذ 4 دقائق

ارجأ قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع الى 21-1-2020 بعد تغيب وكلاء دفاع المدعى عليهم بسبب التعبئة العامة وفي انتظار البت بالدفوع الشكلية المقدمة من قبلهم.

وكان أبو سمرا قد حدد جلسة اليوم للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

وأشارت معلومات صحفية إلى انه بعد صدور قرار القاضي ابو سمرا الذي قضى بفصل الملفات بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من المفترض ان يحيل ابو سمرا الدفوع الاخرى غير تلك المتعلقة بفصل الخصومات اضافة الى الملفات الثمانية منفصلة الى النيابة العامة مطلع الاسبوع المقبل لابداء مطالعتها، تمهيدا لاتخاذ قاضي التحقيق قراره بشأنها.