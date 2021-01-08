لبنان | كركي: تمديد مهل تقسيط الاشتراكات والإعفاء من زيادات التأخير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 02:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 654 تاريخ 7 كانون الثاني 2021، بناء على أحكام القانون رقم 199 تاريخ 29 كانون الأول 2020 المتعلق بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 51 تاريخ 31 كانون الأول 2020، لا سيما الفقرات ( ثانيا) و (ثالثا) و ( رابعا) منه.

وتضمنت المذكرة ما يلي:

أولا: تمدد لغاية 27 آب 2021 كل المهل المنصوص عنها في النظام الخاص بتطبيق أحكام المادتين 22 و23 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5 آذار 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.

ثانيا: تمدد، لغاية 30 حزيران 2021، مهل تسديد الاشتراكات المستحقة عن العام 2020 بتاريخ نشر القانون رقم 199/ 2020 ( لغاية تشرين الثاني 2020 للمؤسسات الشهرية والفصل الثالث 2020 للمؤسسات الفصلية)، وتسري زيادات التأخير إعتبارا من الأول من شهر تموز 2021.

ثالثا: استنادا إلى المادة 29 من نظام الاشتراكات، يعطى أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر إضافية (لغاية 30 حزيران 2021) لتقديم التصريح الإسمي السنوي للعام 2020 المنصوص عنه في المادة المذكورة”.