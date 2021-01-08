لبنان | الضمان الاجتماعي: إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 02:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً جاء فيه الآتي:

“عطفا على المذكرة الإعلامية الرقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها الصادرة عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص، وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة الرقم 1839/1 تاريخ 21/12/2020 المتعلق بإضافة مختبرات طبية لإجراء فحص COVID-19.

أصدر المدير العام كركي المذكرة الإعلامية الرقم 653 تاريخ 7 كانون الثاني 2021 قضى بموجبها إضافة 3 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 103 مختبرات، المختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية: مختبر مستشفى النجدة الشعبية – النبطية، مختبر مركز لبيب الطبي – صيدا، مختبر مستشفى البقاع – تعلبايا.

وذكر كركي المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس الرقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيما التعرفة المحددة بسعر 150 ألف ليرة حدا أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء أكانت سلبية أم إيجابية.

وفي سياق آخر متصل بوباء كورونا ومع إضافة مقدار الأجر اليومي للسرير في المستشفيات مبلغا قدره 200 ألف ليرة في الغرفة العادية و400 ألف ليرة في غرفة العناية الفائقة، وذلك بدل استعمال مستلزمات الحماية الشخصية من هذا الوباء PPES يطالب المدير العام المستشفيات المتعاقدة كافة وجوب التزامها واستقبال مصابي هذه الجائحة كما يطالبهم بعدم تقاضي أي فروق مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولا إلى الإدعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر”.