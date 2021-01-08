لبنان | الاقفال لن ينجح في هذه الحالة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 10:04 صباحًا

رأى نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق فيما بينها وتوحيد قرارها.

وطالب في حديث إلى “صوت كل لبنان”، باستحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة.

وكشف أبو شرف عن لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة فايزر وهو أقل كلفة، مناشداً وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده.