لبنان | لبنان لأبنائه وليس لعملاء المشروع الفارسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 09:00 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 8:46 مساءً

لأن لبنان لابنائه وليس لعملاء ايران، احرق اللبنانيون صور قاسم سليماني في عدة مناطق، كرسالة واضحة بانهم يرفضون المشروع الفارسي وعملائه في البلد.

فبسبب سياسات “حزب الله” ودوره العسكري ونشاطه الارهابي خسر لبنان استثمارات وغرق بالفساد، خسر العلاقات مع الدول العربية ودمرت الثقة به، الى ان وصلنا الى الازمة التي نعيشها اليوم، حيث انهار الاقتصاد، افلست خزينة الدولة، ارتفع سعر صرف الدولار والاسعار، استفحلت البطالة، لا دواء ولا طبابة، وتلويح برفع الدعم، كل ذلك بسبب الحزب الذي حوّل البلد الى مزرعة، هذا اضافة الى تدخله في شؤون الدول العربية من سوريا الى العراق واليمن.

يرفض اللبنانيون استمرار وكيل الإرهاب الإيراني بتنفيذ اجندته، وهم يتأملون قيامة لبنان الخالي من الحزب وفساده.