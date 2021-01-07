لبنان | الصمد لوزير الداخلية: “ليتك لم تزن و لم تتصدق”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 05:12 مساءً - منذ 22 دقيقة

رأى النائب جهاد الصمد انه “إستبشرنا خيرا بتصريح ناري لوزير الداخلية محمد فهمي يزف الى الشعب اللبناني خبر توقفه عن استلام او توقيع او الموافقة على أي طلب يتعلق بالتراخيص المتعلقة بما يسمى “الفوميه”.

وقال في بيان: “فسررنا لقراره وقلنا ان زمن التشبيح قد ولى حتى إشعار آخر ، لكن لما تمعنا بمضمون الخبر تبين لنا أن الوزير قد مدد لكل رخص الفوميه ضمن صلاحيته في تصريف الأعمال حتى نهاية حزيران 2021”.

وأضاف متوجها الى وزير الداخلية: “ينطبق عليك القول المأثور “ليتك لم تزن و لم تتصدق” على الناس ببطولات وهمية وقرارات خنفشارية”.