لبنان | توقيف شخص اشترى هاتفاً بدولارات مزورة.. وهذا ما ضبط معه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 05:12 مساءً - منذ ساعتين

أصـدرت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، بلاغاً أشارت فيه إلى أنه “بتاريخ 30-12-2020، ادّعى لدى فصيلة الرّوشة في وحدة شرطة بيروت مواطن حول إقدام أحد الأشخاص على شراء جهاز خليويّ من ابنته في محلة فردان – كانت قد عرضته على أحد التّطبيقات المخصّص للبيع والشّراء-مقابل مبلغ /600/ $ تبيّن فيما بعد انه مزيّف”.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، “تمكّنت دوريّة من هذه الفصيلة بتاريخ 5/1/2021 من توقيف المشتبه به في محلّة الضّاحية الجنوبيّة، ويُدعى: م. ا. (مواليد عام 1994، سوري) بجرم ترويج عملة مزيّفة وإقامة غير مشروعة، وضُبط بحوزته هويّة لبنانيّة وإجازة سوق مزوّرتين”.

وباستماعه، “اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه يقوم بالاستحصال على المبالغ المزيّفة من احدى البلدات البقاعيّة مقابل /200/ ألف ل. ل. لقاء كلّ /100/ $، كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرم تزوير.”