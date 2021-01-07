لبنان | أصحاب الفانات يهددون بالتصعيد.. “سنحرق فاناتنا في الشارع”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 19 دقيقة

نفذ أصحاب الفانات على خط الشويفات اعتصاماً على الطريق العام في خلدة قرب أفران شمسين احتجاجا على قرار منعهم من العمل خلال فترة الاقفال للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وناشدوا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والجهات المعنية “النظر بأوضاعنا اليوم قبل الغد والسماح لنا بنقل خمسة ركاب من أجل تأمين قوتنا اليومي”. وأعلنوا أنه “في حال لم يستجب لمطلبنا فسنتجه الى التصعيد غدا”.

وأكد المعتصمون “اننا لا نريد أن نحرق انفسنا كما فعل غيرنا امس على طريق المطار، لكننا سنحرق فاناتنا في الشارع اذا لم يحصل أي تجاوب مع مطالبنا”. وطالبوا بالسماح لهم كما لغيرهم بنقل خمسة ركاب في الفان، لأننا نريد أن نأكل ونعيش”.

واشاروا الى أنهم يقومون بواجباتهم تجاه الدولة في تسديد الفواتير والمستحقات، متمنين مساواتهم بغيرهم.