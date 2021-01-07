لبنان | دريان التقى الشامسي: دور الإمارات كان وسيبقى مميزا في التعاطي مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي، وبحث معه في الأوضاع العامة.

وأكد الشامسي أن “دولة الإمارات هي دائما الى جانب الشعب اللبناني وحريصة عليه كحرصها على الشعب الإماراتي. وثمن “الجهود التي تبذل لتشكيل حكومة جديدة تحقق طموح وآمال المواطن اللبناني”.

من جهته رأى المفتي دريان “إن دور دولة الإمارات العربية المتحدة كان وسيبقى مميزا في التعاطي مع لبنان شعبا ومؤسسات رسمية في شتى الميادين”.

وأشاد بما يقوم به السفير الشامسي في هذا الاطار، مؤكدا أن “المساعي الحميدة التي يقوم بها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تؤسس لمرحلة جديدة في نهضة الوطن”.