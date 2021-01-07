لبنان | إصابات بكورونا في قلم المديرية الإدارية المشتركة في “الداخلية”.. وهذا ما قرره “فهمي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ما يلي:

“بعدما تبيّن وجود إصابات بوباء كورونا بين الموظفين والعاملين في قلم المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات،

وتفاديًا لإقفال القلم، وبالتالي ايقاف العمل مع الإدارات والمؤسسات العائدة للوزارة وكذلك مع باقي الوزارات وإدارات الدولة ومؤسّساتها، لا سيّما خلال فترة الإغلاق الكامل بناءً للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021،

سيواصل قلم المديرية الإدارية المشتركة العمل بالحدّ الأدنى من الموظفين، وبالتالي نتمنّى على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والبلديات واتحادات البلديات والمواطنين عدم مراسلة وزارة الداخلية والبلديات أو مراجعة قلم المديرية الإدارية المشتركة إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وذلك لحين استئناف العمل بشكلٍ طبيعي، علمًا أنّنا اتخذنا التدابير اللازمة من تعقيم للقلم وتم الطلب من كافة الموظفين والعاملين فيه إجراء فحوصات الـ PCR”.