لبنان | اعتصام لمتقاعدين في قوى الأمن أمام مستشفى النيني والسبب..

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

اعتصم عدد كبير من متقاعدي قوى الأمن الداخلي أمام مستشفى “النيني” في طرابلس، تضامنا مع قضية أحد زملائهم على خلفية مطالبته من إدارة المستشفى بدفع مبلغ 35 مليون ليرة هي ما تبقى من كلفة استشفائه التي بلغت زهاء 75 مليون ليرة دفع منها 40 مليون عند بدء علاجه ودخوله إلى المستشفى بتاريخ 8/12/2020 ، وأدى ذلك إلى مشادات بين المعتصمين وأفراد الحراسة في المستشفى حيث تدخل عناصر من الجيش لفض الإشكال.

وألقى العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي بسام الأيوبي كلمة شرح فيها ملابسات القضية وقال: “ان العنصر المتقاعد في قوى الأمن الداخلي إضطر للدخول بصورة طارئة إلى المستشفى التي طلبت منه دفع مبلغ 40 مليون قبل مباشرة العلاج باعتبار انها غير متعاقدة مع قوى الأمن الداخلي فاضطر إلى دفع هذا المبلغ من تعويض نهاية الخدمة الذي كان قد قبضه لتوه، وها هي المستشفى عادت لتطالبه بمبلغ إضافي قدره 35 مليون ليرة”.

وختم: “كيف يستقيم هذا الوضع؟ فإما هذا العسكري المريض تتم معالجته على حساب قوى الأمن الداخلي وإما على حساب وزارة الصحة، ولن نرضى بهذا الابتزاز وعلى هذه المستشفى ان تعيد كامل المبلغ المدفوع لزميلنا المريض واحتساب العلاج على حساب وزارة الصحة دون تكبيده اي مصاريف إضافية. وبغير ذلك لن نرضى بأي حل ونحن باقون هنا ومستمرون في الاعتصام”.