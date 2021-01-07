لبنان | جعجع: الخلاف حول تشكيل الحكومة يتمحور حول “من يأخذ ماذا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 11:33 صباحًا

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين، اذ بالرغم من كل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، والانهيار المالي الموصوف، والقلق المجتمعي على الحاضر والمصير، فإن ما يعيق تشكيل الحكومة ليس الخلاف عل طبيعة الإصلاحات المطلوبة، ولا حول اي وزير إصلاحي أكثر من الآخر، بل كل الخلاف يتمحور حول من يأخذ ماذا”.

وقال في بيان، “إنها مأساة ملهاة في الوقت الذي يتلّوع الشعب اللبناني بكل فئاته بنار الأزمة الحالية”.